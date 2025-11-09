Eventi Capitanata

Torna la magia di Candela, il Paese del Natale

Redazione9 Novembre 2025
✨ Torna la magia di Candela, il Paese del Natale 🎄

🎅🏻 Babbo Natale ti aspetta nella sua meravigliosa casa dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 🎁

Lasciati travolgere dall’atmosfera natalizia delle luminarie d’autore e dei mercatini di Natale ✨ Scopri le bellezze del centro storico con il Borgo animato, ammira i presepi della Mostra d’arte presepiale, lasciati incantare dalle tante sorprese che Candela ha in serbo per te!

Vivi la magia del Natale con noi🎄 ✨

✨Casa di Babbo Natale Candela – Fg

🗓 dal 22 novembre ’25 al 6 gennaio ’26

📍 Corso Vittorio Emanuele III, Candela – Fg

