Torna la magia di Candela, il Paese del Natale
🎅🏻 Babbo Natale ti aspetta nella sua meravigliosa casa dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 🎁
Lasciati travolgere dall’atmosfera natalizia delle luminarie d’autore e dei mercatini di Natale ✨ Scopri le bellezze del centro storico con il Borgo animato, ammira i presepi della Mostra d’arte presepiale, lasciati incantare dalle tante sorprese che Candela ha in serbo per te!
Vivi la magia del Natale con noi🎄 ✨
✨Casa di Babbo Natale Candela – Fg
🗓 dal 22 novembre ’25 al 6 gennaio ’26
📍 Corso Vittorio Emanuele III, Candela – Fg