Torna la Fiera del disco, cd e vinile al Centro Commerciale Gargano

🎶✨ Save the date! ✨🎶

Il 1 e 2 novembre torna al Centro Commerciale Gargano l’evento più atteso dagli amanti della musica:

la FIERA DEL DISCO, CD e VINILE 🤩

👉 nuovo, usato e da collezione.

Un’occasione unica per scoprire pezzi rari, curiosità e rivivere le emozioni senza tempo del vinile.

Non puoi mancare! 🔥

📍 Contrada Pace – Monte Sant’Angelo

