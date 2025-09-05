Eventi ManfredoniaManfredonia
Torna la #domenicalmuseo: Ingresso gratuito al Parco archeologico di Siponto
Domenica 7 settembre torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, ogni prima domenica del mese.
Il Parco archeologico di Siponto vi aspetta per una giornata da trascorrere insieme tra storia e arte.
Il Parco sara aperto dalle 10:30 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:45).
Vi aspettiamo!