[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torna la campagna “Panettoni Solidali” della Croce Rossa Italiana

🎄🎁 PANETTONI SOLIDALI 2025 🎅🏻🤶🏻

Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia

📅 Dicembre 2025

📍 Manfredonia – Monte Sant’Angelo – San Giovanni Rotondo – Vieste (FG)

Anche per il Natale 2025, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia rinnova il suo appuntamento con la solidarietà attraverso la campagna “Panettoni Solidali”, un gesto semplice ma dal grande valore umano. ❤️

Acquistando un panettone solidale, contribuisci direttamente a sostenere le numerose attività sociali e umanitarie che ogni giorno i volontari della Croce Rossa svolgono sul territorio:

🤝 assistenza alle famiglie in difficoltà,

🚑 supporto sanitario e sociale,

👧 progetti per giovani e anziani,

❤️ interventi di prossimità per chi vive situazioni di vulnerabilità.

🍰 Il Panettone Solidale



Il dolce simbolo del Natale è il Panettone Classico LIDL “Deluxe” da 1 kg, con incarto rosso, fiocco e logo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia.

💶 Con una donazione minima di € 10,00, potrai portare a casa non solo un panettone di qualità ma anche un messaggio di speranza e condivisione.

🎁 I panettoni sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

📦 Acquisti



Le consegne sono partite dal 15 novembre, presso le diverse sedi territoriali della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia,



📍 Manfredonia

379 229 2223 (Segreteria di Comitato)

379 161 4469 (Pasqua)

393 310 7969 (Lidia)

6/7, 13/14, 20/21 dicembre, Piazza del Popolo, 10:00-12:30 / 18.00-20:30

da martedì a venerdì 9:00-12:00 e da lunedì a venerdì 16:00-20:00, sede di Comitato Via Maddalena 136

📍 San Giovanni Rotondo

320 010 9546 (Vincenzo)

tutti i venerdì, mercato settimanale, 9:30-12:30

tutti i sabati, Piazza Europa, di fronte al monumento ai Caduti, 9:30-13,00 / 16:30-20:30

tutte le domeniche, Piazza Europa, di fronte al momento ai Caduti, 9:30-13,00 / 16:30-20:30

lunedì, mercoledì e venerdì Sede ITCA – Via Padre Luigi Amigò 1, 9:30-12:30 / 16:30-20:00

📍 Monte Sant’Angelo

328 745 6616 (Luigia)

📍 Vieste

327 705 7753 (Veronica)

6/7, 13/14, 20/21 dicembre, Giardini Pubblici di Via Vittorio Veneto, 10:00-12:30 / 17:30-19:30

💬 #AiutaciAdAiutare



A Natale scegli di donare valore, scegli di essere parte del cambiamento.