Torna Il Palco all’Opera – II Edizione con il concerto lirico al Castello di Manfredonia

Agli Astri, al Ciel

Vi aspettiamo il 10 Agosto, alle ore 21.00

Le più famose arie e duetti da opere di Mozart, Verdi, Puccini e Giordano saranno interpretate da:

Francesca Rinaldi,

Soprano

Simone Simoni,

Basso

Davide Dellisanti,

Pianista

con la conduzione di Anna Maria Vitulano

INFO UTILI

10 Agosto | 21:00 (ingresso dalle 20:30)

Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia

Incluso nel biglietto di ingresso al Museo (acquistabile nelle fasce orarie dalle 20:15 alle 21:00 online o presso la biglietteria del museo)