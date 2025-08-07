Eventi ManfredoniaManfredonia
Torna Il Palco all’Opera – II Edizione con il concerto lirico al Castello di Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Torna Il Palco all’Opera – II Edizione con il concerto lirico al Castello di Manfredonia
Torna Il Palco all’Opera – II Edizione con il concerto lirico
Agli Astri, al Ciel
Vi aspettiamo il 10 Agosto, alle ore 21.00
Le più famose arie e duetti da opere di Mozart, Verdi, Puccini e Giordano saranno interpretate da:
Francesca Rinaldi,
Soprano
Simone Simoni,
Basso
Davide Dellisanti,
Pianista
con la conduzione di Anna Maria Vitulano
INFO UTILI
10 Agosto | 21:00 (ingresso dalle 20:30)
Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia
Incluso nel biglietto di ingresso al Museo (acquistabile nelle fasce orarie dalle 20:15 alle 21:00 online o presso la biglietteria del museo)