[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torna il grande Triathlon sul Gargano, il 10 maggio a Manfredonia

Torna il grande Triathlon sul Gargano! Sei pronto a metterti alla prova?

Il 10 Maggio 2026, preparati a vivere le emozioni del 2° Manfredonia Triathlon Sprint! Un evento imperdibile, organizzato dalla Manfredonia Triathlon, che unisce sport, pura adrenalina e lo splendido scenario del nostro golfo.

750m Nuoto | 20km Bici | 5km Corsa

Ritrovo: Piazzale Ferri, Manfredonia – Ore 9:00

Perché non puoi assolutamente mancare? Abbiamo pensato a tutto per coccolare i nostri atleti prima, durante e dopo la gara:

Maxi Pacco Gara per TUTTI gli iscritti: non il solito kit! Riceverai una comodissima e utile sacca sportiva ricolma di delizie enogastronomiche del nostro territorio, prodotti tecnici sportivi e tantissimi gadget offerti dai nostri partner.

La Preziosa Medaglia Finisher: taglia il traguardo e mettiti al collo un vero e proprio pezzo da collezione. Una medaglia esclusiva e curata nei minimi dettagli per celebrare la tua impresa.

Diretta streaming sul nostro canale YouTube! Quest’anno non sarai solo lungo il percorso. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale di Manfredonia Triathlon! I tuoi amici, parenti e tutti gli appassionati potranno farti il tifo direttamente da casa! Un’occasione unica per far conoscere la tua impresa.

Che tu sia un triatleta esperto a caccia del personal best o un appassionato pronto al debutto sulla distanza Sprint, questa è la gara che fa per te.

Non aspettare, assicurati il tuo pettorale e il tuo pacco gara!

Iscriviti ora e scopri il regolamento completo su: https://www.icron.it/newgo/#/evento/20264767

