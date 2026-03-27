Eventi Manfredonia

Torna il grande Triathlon sul Gargano, il 10 maggio a Manfredonia

Redazione27 Marzo 2026
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Torna il grande Triathlon sul Gargano, il 10 maggio a Manfredonia

 Torna il grande Triathlon sul Gargano! Sei pronto a metterti alla prova? 🔥

Il 10 Maggio 2026, preparati a vivere le emozioni del 2° Manfredonia Triathlon Sprint! Un evento imperdibile, organizzato dalla Manfredonia Triathlon, che unisce sport, pura adrenalina e lo splendido scenario del nostro golfo.

🏊‍♂️ 750m Nuoto | 🚴‍♂️ 20km Bici | 🏃‍♂️ 5km Corsa
📍 Ritrovo: Piazzale Ferri, Manfredonia – Ore 9:00

Perché non puoi assolutamente mancare? Abbiamo pensato a tutto per coccolare i nostri atleti prima, durante e dopo la gara:

🎁 Maxi Pacco Gara per TUTTI gli iscritti: non il solito kit! Riceverai una comodissima e utile sacca sportiva ricolma di delizie enogastronomiche del nostro territorio, prodotti tecnici sportivi e tantissimi gadget offerti dai nostri partner.

🏅 La Preziosa Medaglia Finisher: taglia il traguardo e mettiti al collo un vero e proprio pezzo da collezione. Una medaglia esclusiva e curata nei minimi dettagli per celebrare la tua impresa.

🎥 Diretta streaming sul nostro canale YouTube! Quest’anno non sarai solo lungo il percorso. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale di Manfredonia Triathlon! 💻 I tuoi amici, parenti e tutti gli appassionati potranno farti il tifo direttamente da casa! 📣 Un’occasione unica per far conoscere la tua impresa.

Che tu sia un triatleta esperto a caccia del personal best o un appassionato pronto al debutto sulla distanza Sprint, questa è la gara che fa per te.

⏳ Non aspettare, assicurati il tuo pettorale e il tuo pacco gara!

👉 Iscriviti ora e scopri il regolamento completo su: https://www.icron.it/newgo/#/evento/20264767

Redazione27 Marzo 2026
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