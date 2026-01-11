Torino: tre ragazzine intossicate, ipotesi monossido

Tre ragazzine sono state ricoverate in ospedale a Torino nella serata di ieri per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è scattato quando una famiglia ha iniziato ad accusare...

Tre ragazzine sono state ricoverate in ospedale a Torino nella serata di ieri per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è scattato quando una famiglia ha iniziato ad accusare malesseri all'interno della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

L'intervento dei soccorritori

I soccorritori sono arrivati rapidamente sul luogo dell'emergenza e hanno trovato le tre giovani in condizioni di malessere. Sono state immediatamente trasportate al più vicino ospedale per le cure necessarie. I vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi nell'abitazione per verificare la presenza di monossido. La situazione, già verificatasi in altri episodi, richiede massima attenzione.

Le cause dell'intossicazione

Gli investigatori stanno cercando di risalire alla fonte dell'intossicazione. L'ipotesi più accreditata è quella di un malfunzionamento di un impianto di riscaldamento o di una caldaia. Come confermato dai tecnici, il monossido di carbonio è un gas invisibile e inodore, particolarmente pericoloso perché non percepibile dalle persone.

Le condizioni delle giovani

Le condizioni delle tre ragazzine sono sotto controllo e non destano particolare preoccupazione. I medici le hanno sottoposte alle cure appropriate e le tengono in osservazione. L'episodio richiama l'attenzione sull'importanza della manutenzione degli impianti di riscaldamento, soprattutto durante i mesi invernali quando le temperature rigide portano a un utilizzo intensivo dei sistemi.