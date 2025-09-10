"Ti faccio finire in sedia a rotelle": donna tenta il suicidio dopo maltrattamenti subiti dal marito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Vatti a buttare sotto al treno, vatti a buttare dal tetto“, picchiata continuamente, colpita con un posacenere sulla testa, morsa sul corpo, ferita alla gamba con un tagliacarte a forma di coltello: sono solo alcuni dei dettagli emersi da una terribile storia raccontata ai Carabinieri di Molfetta.

Una donna di 60 anni ha tentato il suicidio legandosi una fascetta intorno al collo per strangolarsi, ma una volta arrivati a casa sua, i Carabinieri sono venuti a conoscenza di una lunga e terribile storia di minacce subite dalla vittima da parte del marito 64enne: l’uomo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori episodi e raccogliere testimonianze, ma ancora una volta l’attenzione è riposta sul dramma della violenza domestica, spesso sommersa e nascosta proprio dalle vittime per anni, che vedono come unica via di fuga quella del suicidio.