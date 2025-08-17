“The Hit-List”: la musica diventa arte in mostra a Manfredonia di Giacomo Piccoli
Un viaggio visivo dentro il mondo della musica. È questo lo spirito di “The Hit-List”, la mostra firmata da Giacomo Piccoli, che sarà inaugurata a Manfredonia lunedì 18 agosto 2025 alle ore 19.00 presso la sede del G.A.P. in Corso Manfredi 184.
L’esposizione, che resterà aperta al pubblico fino al 2 settembre 2025, raccoglie una selezione di opere dedicate all’universo musicale, raccontato attraverso immagini dal forte impatto visivo, capaci di restituire energia, passione e cultura di un linguaggio che appartiene a tutti.
L’ingresso è libero, per permettere a un pubblico ampio e variegato di lasciarsi coinvolgere da un percorso che celebra la musica non solo come intrattenimento, ma come forma d’arte universale.
Dettagli dell’evento:
• Inaugurazione: Lunedì 18 agosto 2025, ore 19.00
• Periodo: dal 18 agosto al 2 settembre 2025
• Luogo: Sede del G.A.P., Corso Manfredi 184 – Manfredonia
• Ingresso: gratuito