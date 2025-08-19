The Cage: l'evento che fa sognare i piccoli calciatori torna a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“The Cage” è un evento sportivo interamente dedicato al calcio 3v3 giocato in “gabbia” senza portieri e con le sponde. I piccoli ma grandi protagonisti della nuova edizione saranno bambini nati dal 2011 al 2017, con alcuni già impegnati nel Manfredonia Calcio o nell’Accademia Manfredonia.

REGOLAMENTO E PREMI

Vi saranno indicativamente 24 squadre partecipanti che saranno divise in 4 categorie: 2011 soli, 2012-13, 2014-15, 2016-17 insieme e in ogni categoria saranno premiate le prime 2 squadre con coppe, mentre le medaglie saranno distribuite a tutti; in aggiunta premi esclusivi come cene per le prime 4 classificate e bracciali e orologi per i migliori giocatori di ogni girone.

L’evento nasce del 2019 e negli anni è riuscito ad affermarsi sempre più con tornei di Beach Volley organizzati in spiaggia, di calcio in altri piccoli campetti e anche a Peschici con due edizioni consecutive nel 2024 e nel 2025.

QUANDO E DOVE SI TERRÀ L’EVENTO

La nuova edizione chiamata “Manfredonia Kids Cage” andrà in scena per tre giorni consecutivi: 25-26-27 Agosto e sempre alle ore 18:00 presso Largo Diomede.

Il progetto ha sempre messo e continuerà a mettere al primo posto l’armonia tra i partecipanti e il divertimento senza discriminazioni, includendo diverse associazioni bambini disabili come Delfino, Anffas e Gargano 2000 e una gradinata est che consegnerà successivamente ulteriori premi individuali.

COLLABORATORI UFFICIALI

Per la realizzazione di questo progetto si ringraziano il sindaco Domenico La Marca, il Manfredonia Calcio e l’Accademia Manfredonia per fornire giovanissimi talenti pronti a mettersi in gioco in questa iniziativa realizzata da Vincenzo Colucci e suo padre Amilcare, col supporto di Nicola Mangano (Consigliere con delega allo sport), Vincenzo Feltri (Presidente del Comitato Festa Patronale), Nicola Colucci, Vincenzo Borgia (con l’associazione A.S.D. Atletico Gargano) e Orazio Falcone (Presidente UISP PUGLIA).

LA LOCANDINA

Per una maggiore completezza d’informazione su modalità dell’evento e sponsor ufficiali che vi prenderanno parte, è possibile visionare la locandina ufficiale qui sotto.







