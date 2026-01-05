Thais Wiggers operata dopo l'incidente sulla neve

La showgirl brasiliana, diventata famosa come velina mora di Striscia la Notizia tra il 2006 e il 2008, ha subito un intervento chirurgico a seguito di un incidente avvenuto durante una vacanza sulla...

La showgirl brasiliana, diventata famosa come velina mora di Striscia la Notizia tra il 2006 e il 2008, ha subito un intervento chirurgico a seguito di un incidente avvenuto durante una vacanza sulla neve. "Sono a credito con la fortuna" ha scritto sui social, condividendo alcune immagini direttamente dall'ospedale.

I dettagli dell'incidente

Thais Wiggers, 40 anni, si trovava sulle piste di Santo Stefano quando una caduta le ha procurato una frattura al malleolo peroneale. L'ex velina è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove i medici hanno deciso di procedere con un intervento per ridurre la frattura. L'operazione, fortunatamente, è andata a buon fine e la showgirl sta già iniziamo il percorso di riabilitazione.

Sui social, Thais ha voluto rassicurare i suoi fan pubblicando alcune foto che la ritraggono sorridente nonostante il piede fasciato. La showgirl ha scherzato sulla situazione definendosi dotata di un "piede bionico" dopo l'intervento. Il suo compagno le è stato vicino durante tutto il periodo di degenza, supportandola nei momenti più difficili.

L'incidente della Wiggers si aggiunge alla lunga lista di infortuni sulle piste da sci che hanno caratterizzato questo inizio 2026. Le temperature rigide e le condizioni delle piste hanno messo a dura prova molti sciatori, sia amatoriali che professionisti.