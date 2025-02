[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Terremoto Virtus Francavilla, Magrì: “Troppe offese, mi faccio da parte”

“A fine stagione mi faccio da parte. Ho sentito negli ultimi mesi delle offese nei confronti della mia famiglia e persona che mi hanno fatto allontanare. Purtroppo anche i risultati sportivi non stanno andando come si era sperato, mi prendo la mia responsabilità. Mi sento comunque di dire che siamo stata la terza piazza del girone per investimenti e Francavilla ha dei incassi diversi rispetto ad Andria e Casarano. Stiamo parlando pur sempre di una realtà con 500 abbonati”.

“Io comunico il mio disimpegno da questo progetto. Siccome sono una persona seria, manterrò tutto così com’è fino al termine della stagione, com’è giusto che sia. Già domani mi metterò all’opera per trovare nuovi acquirenti. Se ci sarà la possibilità di dare la società nel corso della stagione, sarò pronto. La Virtus ha il terzo budget del girone H, dopo Casarano e Fidelis Andria”

Antonio Magrì, storico presidente della Virtus Francavilla, ha annunciato il proprio disimpegno a fine stagione. Lo ha fatto nel corso della trasmissione Passione Biancazzurra su Teleregione, confermando le voci che da tempo circolavano nell’ambiente.