Terremoto Forza Italia: inammissibile la lista presentata in provincia di Foggia

Redazione26 Ottobre 2025
La lista di Forza Italia nella circoscrizione di Foggia è stata ritenuta inammissibile per le elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre. A determinarne l’esclusione un vizio di autenticazione: la lista, infatti, sarebbe stata autenticata da un parlamentare anziché dal notaio. Il partito ha provveduto a controdedurre e lunedì mattina ci sarà un chiarimento con la Commissione elettorale circoscrizionale.

Lo scrive Antenna Sud

Dichiarata inammissibile, sempre nel centrodestra, che esprime come candidato presidente Luigi Lobuono, anche la lista “La Puglia con noi”. Verifiche sono in corso sulla sesta lista a sostegno del candidato presidente Gigi Lobuono , “Italia Liberale”.

