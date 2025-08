[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Termina il percorso sportivo del Manfredonia Calcio a 5: “Un pensiero minore verso chi ha abbandonato la nave”

Il Manfredonia Calcio a Cinque è nato nel 1998 con un obiettivo: valorizzare il futsal.

Partendo dalla Serie C, il percorso ci ha portato, ventisette anni dopo, a calcare i parquet della Serie A, con migliaia di Kilometri macinati alle spalle.

Abbiamo messo, nel corso degli anni, Manfredonia sulla mappa del mondo.

Centinaia di tesserati, soprattutto negli ultimi anni. Dalle famiglie di piccoli bambini che hanno condiviso con noi un percorso di crescita ad autentiche star internazionali, pezzi viventi della storia dello sport. Per stagioni intere siamo stati gli unici rappresentanti della provincia nei campionati nazionali. Nelle nostre stagioni in Serie A, l’unica pugliese ad esserci.

Grazie a tutti i giocatori e i tecnici che hanno indossato con onore, orgoglio e rispetto la maglia biancoceleste. Solo a questo tipo di addetti ai lavori.

Un abbraccio a dirigenti e membri dello staff che con passione hanno contribuito alla crescita dei nostri colori. Meno affettuosi verso chi ha coltivato solo scopi personali e secondi fini.

Un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor e i partner che hanno creduto in noi, investendo risorse per far crescere il movimento.

Un pensiero minore verso chi, invece, ha abbandonato prematuramente la nave, contribuendo alla nostra scomparsa.

Questo percorso sportivo termina così, con la mancata iscrizione ai campionati nella stagione 2025/26.

Manfredonia C5 | 1998 – 2025