TENNISTAVOLO, PODIO PER IL GIOVANE FOGGIANO FEDERICO PERRONE

Il giovane atleta foggiano Federico Perrone di 15 anni si è aggiudicato il secondo posto al Campionato Nazionale di Tennistavolo di Riccione. Perrone, che milita nell’Asd Tennis Tavolo Foggia ‘Luigi Siani’, è stato sconfitto nella gara del doppio di categoria insieme all’atleta del TT Molfetta Michele De Trizio dalla coppia Filippo Ferrari (Tennistavolo Marco Polo) e Leonardo Naoya Pugno (Tennistavolo Silver Lining).

Perrone e De Trizio avevano eliminato per 3-1 Davide Fiasconara e Max Bruchi (Amici dell’Università), con lo stesso risultato Francesco Godino e Giuseppe Zago (Tennistavolo Saronno), per 3-2 Bruno Louis Villa (Tennistavolo Angera) e Fabio Butti (Tennistavolo Como), per 3-1 Andrea Cesano e Filippo Melchio (Tennistavolo A4 Verzuolo) e per 3-2 Lorenzo Jin (AICS Sestese Tennistavolo) e Denis Bertolini (Polisportiva Bagnolese), i campioni di sesta categoria.