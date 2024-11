Tennis Manfredonia: Antonia Zino chiude in bellezza la stagione 2024

Antonia Zino chiude in bellezza la stagione 2024 con una vittoria.

La scorsa settimana ha conquistato il titolo al master di fine anno di 4ª categoria presso lo Sporting Club San Severo, un risultato che testimonia i suoi continui progressi e l’impegno costante che dedica al suo sport.

Ora non resta che rimettersi in gioco sui campi e concentrarsi sulla preparazione per la nuova stagione.