Temptation Island: é davvero finita tra Sonia e Alessio?



È andato in onda uno dei momenti più attesi della 14esima edizione di Temptation Island: il falò di confronto tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia, gli avvocati foggiani che ci hanno tenuti incollati alla Tv per 4 puntate del reality di Canale 5. Tutto è iniziato con la richiesta di falò anticipato da parte di Sonia, al quale Alessio ha deciso di non presentarsi. Una scelta che ha lasciato la fidanzata delusa e amareggiata. Nella puntata andata in onda giovedì 10 luglio, è stato infatti Alessio a chiedere di rivedere Sonia. Lei, però, ha preferito non affrontarlo in quel momento, scegliendo di rimanere nel villaggio insieme alle altre fidanzate. Il confronto definitivo, tanto atteso dai fan del programma è arrivato nella puntata trasmessa giovedì 17 luglio. Alessio ha rinnovato la richiesta di falò e, questa volta, Sonia ha accettato, perché a suo dire non aveva senso portarla ancora alla lunga. Al falò Alessio ha spiazzato tutti annunciando di voler uscire da solo, spiegando di non essere riuscito a trovare le risposte agli interrogativi che lo hanno portato nel programma. Sonia, visibilmente scossa ma lucida, ha rispettato la sua scelta. Così i due hanno lasciato L’Isola delle Tentazioni ognuno per la propria strada. Filippo Bisciglia non esclude un possibile ritorno: “Di loro ne sentiremo parlare ancora”, ha concluso il conduttore.