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Tartufo dei Monti Dauni: a Roseto Valfortore il primo incontro verso il marchio di qualità

Lunedì 20 aprile alle ore 16:45, presso l’Auditorium San Rocco di Roseto Valfortore, si terrà un importante incontro dedicato alla valorizzazione del tartufo dei Monti Dauni.

L’evento rappresenta il primo momento di confronto diretto con i produttori locali, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso verso la certificazione e il riconoscimento di qualità del tartufo del territorio. Un passaggio strategico per rafforzare la filiera corta e promuovere in maniera strutturata una delle eccellenze più identitarie dell’area.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della sindaca Lucilla Parisi. Seguiranno gli interventi di Pasquale De Vita, presidente del GAL Meridaunia, e del dottore forestale Antonio Del Re, che approfondiranno aspetti tecnici, opportunità e prospettive legate alla tartuficoltura.

A margine dell’incontro, verranno inoltre presentati i nuovi bandi pubblici del GAL Meridaunia, strumenti fondamentali per sostenere lo sviluppo rurale e incentivare le imprese locali.

Un appuntamento aperto a produttori, operatori del settore e cittadini interessati, che segna un passo concreto verso la valorizzazione del patrimonio naturale ed economico dei Monti Dauni.