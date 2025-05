[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tartaruga di mare morta nei pressi dell’ex Lido Romagna



Ricevo e pubblico la foto di una tartaruga carretta carretta trovata morta da un caro amico sul litorale sabbioso antistante l’ex Lido Romagna situato a pochi chilometri da Manfredonia.



Non sarebbe il primo caso di rinvenimento di simili tartarughe morte in quel tratto si spiaggia. La stessa persona che l’ha trovata, ipotizzerebbe come probabile causa l’uso di reti abusive poste a pochi decine di metri dalla riva, nelle quali le tartarughe andrebbero ad impigliarsi per poi morire ed essere lasciate sulla spiaggia.

L’auspicio è che la Capitaneria di Porto possa chiarire le cause della morte per evitare che tale specie protetta sia tutelata da eventuali reti abusive che costituiscono un serio pericolo per la sua incolumità.



Antonio Castriotta