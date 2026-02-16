Taratata, ospiti ultima puntata del 16 febbraio 2026: Alessandra Amoroso tra gli ospiti della serata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La serata del 16 febbraio 2026 segna l’ultimo appuntamento con Taratata, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Dopo il buon riscontro della prima puntata, il programma torna con una scaletta ricca di artisti e momenti pensati per riportare al centro la musica dal vivo, senza filtri e senza artifici.

L’idea è quella di creare un luogo televisivo in cui performance, racconti e incontri possano convivere in modo naturale. Chi salirà sul palco? Quali duetti sono previsti? E come si svilupperà la serata tra musica e conversazioni? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti della puntata di Taratata: grandi nomi della musica italiana sul palco di Taratata

La seconda puntata di Taratata riunisce alcuni dei nomi più amati della scena italiana contemporanea. Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia e i Negramaro compongono un cast che attraversa generazioni e stili diversi, offrendo al pubblico un mosaico musicale ricco e variegato.

La presenza di artisti così differenti permette allo show di alternare atmosfere intime a momenti più energici. Bonolis, con il suo stile diretto e ironico, guida gli ospiti in un percorso che non si limita alla semplice esibizione. Ogni artista porta con sé un pezzo della propria storia, raccontata attraverso aneddoti, riflessioni e scelte musicali che rendono la serata più personale.

Accanto ai cantanti, arriva anche Edoardo Leo, chiamato a creare un ponte tra musica e narrazione. La sua partecipazione aggiunge un elemento di racconto che arricchisce la scaletta e permette di esplorare il rapporto tra parola e melodia.

La scaletta della serata: performance live, duetti e momenti di racconto

La struttura della puntata segue la filosofia che ha sempre caratterizzato Taratata: dare spazio alla musica dal vivo, con arrangiamenti pensati appositamente per lo show.

Il palco centrale, progettato per ridurre le distanze tra artisti e pubblico, crea un’atmosfera immersiva in cui ogni esibizione diventa un’esperienza condivisa.

Le performance si alternano tra i due lati della scena, mentre al centro si apre un’area più raccolta dedicata al dialogo con Bonolis. Qui gli artisti si raccontano, spiegano le scelte dei brani e condividono momenti della loro carriera.

Non mancano i duetti, spesso inaspettati, che rappresentano uno degli elementi più attesi della serata. Taratata, infatti, punta molto sulla sorpresa e sulla capacità degli artisti di reinterpretare brani propri o altrui in versioni uniche.

Il pubblico, come già accaduto nella prima puntata, può intervenire con richieste e domande, rendendo la serata ancora più dinamica. L’obiettivo è trasformare lo show in un incontro autentico, dove la musica non è solo esibizione ma anche relazione.

L’atmosfera della ChorusLife Arena e il ritorno di un format storico

Il ritorno di Taratata non è un’operazione nostalgica, ma un tentativo di riportare in televisione un modello che mette al centro la performance live.

Il format, nato in Francia e approdato in Italia tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, ritrova oggi una nuova dimensione grazie alla conduzione di Bonolis e a un impianto scenico pensato per valorizzare ogni momento.

La ChorusLife Arena contribuisce a creare un ambiente moderno e coinvolgente, dove la vicinanza tra palco e pubblico diventa parte integrante dello spettacolo.

La scelta di alternare musica, dialoghi e momenti più intimi permette allo show di mantenere un ritmo fluido, senza cadere nella rigidità dei classici programmi musicali.

La puntata del 16 febbraio chiude questa nuova edizione con un cast prestigioso e una scaletta costruita per celebrare la musica in tutte le sue forme.