Taranto, uomo accusato di molestie picchiato da un minorenne: morto dopo due giorni di agonia

L’episodio è accaduto a Manduria, in provincia di Taranto, nella tarda serata di Domenica 14 Settembre: un uomo di 62 anni era stato ritrovato ferito nei pressi di un giardino pubblico e, malgrado l’immediato intervento di soccorso, è morto dopo due giorni di agonia all’ospedale di Manduria.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si sarebbe masturbato davanti a delle ragazze minorenni che erano in compagnia dei loro fidanzati: subito dopo, sarebbe stato aggredito violentemente proprio da uno dei ragazzi con diversi pugni al volto.

Le indagini sono già cominciate, con i carabinieri che cercheranno di chiarire l’intera ed esatta dinamica dei fatti raccogliendo testimonianze da parte dei giovani e identificandoli.

Fondamentale sarà l’esito dell’autopsia, che stabilirà se la morte dell’uomo sia stata direttamente collegata all’aggressione.