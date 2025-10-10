Taranto, terribile scontro Maserati-Mercedes: grave uno dei due conducenti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grave incidente avvenuto nella mattinata di Giovedì 9 Ottobre a Taranto, dove una Maserati e una Mercedes si sono scontrate nei pressi dell’incrocio tra via San Domenico e via Antonio Cofano.

Il violento impatto ha visto la Maserati capovolgersi su sé stessa; fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente dall’abitacolo.

Sul luogo sono giunti anche i sanitari del 118, i quali hanno trasportato uno dei due feriti in ospedale in codice rosso, e la Polizia Locale, impegnata nella gestione del traffico che è rimasto bloccato per oltre un’ora.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla completa dinamica dell’incidente e sulle condizioni del conducente della Maserati, il quale è ricoverato all’ospedale SS. Annunziata.