Taranto, scavalca la ringhiera del Lungomare per lanciarsi nel vuoto: salvato dalla Polizia

Tragedia evitata nella giornata di ieri a Taranto, dove sul Lungomare un uomo ha tentato di togliersi la vita dopo essersi posizionato sulla Rotonda.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe scavalcato la ringhiera della Rotonda sedendosi successivamente sul parapetto esterno, pronto a lanciarsi nel vuoto.

Alcuni passanti hanno immediatamente allertato gli Agenti del Commissariato Borgo e la Squadra Volante, i quali sono intervenuti tempestivamente per evitare il peggio.

Uno dei poliziotti si è avvicinato silenziosamente all’uomo e attraverso un intenso dialogo è riuscito a guadagnare la sua fiducia. Dopo pochi secondi sono entrambi tornati in sicurezza con l’aiuto dei colleghi della Volante.

L’uomo è stato poi affidato ai familiari che attendevano con apprensione sue notizie.