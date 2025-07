Taranto Far-West: sparatoria ai Tamburi. Due morti e due feriti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Taranto Far-West: sparatoria nella notte al quartiere Tamburi. Due morti e due feriti. C’e un fermo.

Una violenta sparatoria nella tarda serata di mercoledì 16 luglio in via Macchiavelli, a Taranto, ha lasciato a terra un morto e tre feriti. La vittima si chiama Carmelo Nigro, 45enne già noto alle forze dell’ordine. Tra i feriti c’è il figlio 20enne e il 65enne Vincenzo Fago che riporta lesioni alla gamba destra. Tra i feriti c’era anche il 34enne Pietro Caforio colpito da un proiettile alla testa e deceduto poche ore fa. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire agli autori del gesto. C’è un fermo per il fratello di Pietro Caforio, che è stato condotto in questura per essere interrogato.