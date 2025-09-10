Taranto, donna picchiata dal marito fugge dalla finestra: solo domiciliari per l'uomo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I Carabinieri di Palagiano (Taranto) hanno arrestato un 61enne con l’accusa di aggressione ai danni della moglie nell’abitazione di famiglia: dopo svariate denunce e querele ritirate, la donna ha deciso di mettere un punto alla tremenda vicenda allertando le Forze dell’Ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito la moglie con calci, pugni e schiaffi al volto dopo una discussione gravemente degenerata: la donna è riuscita a fuggire dalla finestra approfittando di un momento di distrazione del marito.

La vicenda va avanti dal 2021, quando la donna aveva sporto due denunce ritirate in seguito per cause ignote: dopo aver davvero rischiato la vita, però, ha deciso di formalizzare una nuova e definitiva querela.

In attesa di ulteriori testimonianze e sviluppi, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in una diversa abitazione.