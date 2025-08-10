Taranto, 25enne nigeriana sviene sul bus: ignorata da quasi tutti i passeggeri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Episodio spiacevole accaduto nella mattinata di giovedì, a bordo dell’autobus 1/2 diretto a Parco Cimino: una giovane madre ha avuto un malore mentre viaggiava con suo figlio, ma nonostante le sollecitazioni e le richieste di soccorso di quest’ultimo, nessun passeggero è intervenuto.

Secondo una testimone oculare, la donna era al telefono quando improvvisamente ha smesso di parlare, guardando il vuoto con uno sguardo sofferente: solo in quel momento, con l’aiuto di un’anziana e del conducente, la donna è stata aiutata con manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Il bus è stato fermato per garantire l’intervento del personale sanitario, che ha trasportato la 25enne in ospedale per accertamenti; le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta sotto osservazione.

“Nonostante fossimo in tanti, solo in 3 abbiamo fatto qualcosa”, ha affermato la giovane connazionale della vittima, denunciando l’accaduto affinché si possano sollevare polemiche tali da evitare episodi simili nel prossimo futuro.