Tanti ospiti per la Fiera del Levante: il programma completo

Tanti ospiti per la Fiera del Levante: il programma completo

Eventi e spettacoli della 87^ Campionaria Internazionale

Chiusura a ritmo di rock e blues con Edoardo Bennato

Nel corso della 87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, in programma a Bari da sabato 28 settembre a domenica 6 ottobre, saranno proposti vari spettacoli ed eventi gratuiti per tutti i visitatori, in grado di soddisfare le esigenze di tutti, adulti, giovani e giovanissimi.

All’interno del quartiere fieristico, durante l’orario espositivo ci saranno esibizioni viaggianti a cura del Circo Bianco, una compagnia di performers che proporrà performance originali ed emozionanti lungo i viali. A partire dalle 20.30 sarà aperta l’area Eventi che proporrà un fitto e vario cartellone di iniziative, tra cui spettacoli, live e djset.

Si inizierà con il “Levante Music Party”, in programma nella giornata inaugurale, sabato 28 settembre. Organizzato da Radionorba, sarà una serata all’insegna delle hit dagli anni ’80, ’90 e 2000, presentata dal celebre Pupo, con la partecipazione di vari artisti che si alterneranno sul grande palco allestito nell’Area 47 ovest del quartiere fieristico. Ci saranno Corona, Paolo Meneguzzi, Alexia, Valeria Rossi, Haiducii, Luca Dirisio, Sugarfree, Davide Demarinis e Doublee Dee.

Si proseguirà, domenica e lunedì, con il “Pop Fest”. Nella due giorni saranno proposti djset, concerti e performance live con importanti nomi della scena locale e nazionale.

Gli Adika Pongo, progetto musicale incentrato sulla Soul-Dance Disco che ha avuto come fondatore il famoso cantautore Niccolò Fabi, saranno i protagonisti dell’appuntamento di martedì. A dividere con loro il palcoscenico ci sarà anche la band Pummarola Sound con le intramontabili musiche della tradizione partenopea.

Mercoledì si terrà “Che sera in Fiera!” lo spettacolo di musica e comicità, organizzato da Telenorba, condotto da Valentina Persia con Boccasile & Maretti, con la partecipazione tra gli altri di Mario Rosini, Antonino, i Terraròss e Giovanni Cacioppo.

Ancora uno show itinerante sarà proposto il giorno seguente. Per l’occasione farà tappa in Fiera del Levante lo showman barese Renato Ciardo con il suo “Cantatour”, che ospiterà la band Dirotta Su Cuba, tra le formazioni più funky della musica italiana, che sta girando la Nazione dopo quasi due anni di pausa. L’evento è organizzato da Telebari.

Venerdì ci sarà lo spettacolo “Il cotto e il crudo” dei due testimonial dell’87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Lo storico duo celebre per i personaggi Toti e Tata, si esibirà con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, che da sempre contraddistingue la loro comicità.

Sabato 5 ottobre saliranno sul palcoscenico altri artisti comici storici, quelli che compongono il cast del format televisivo e teatrale “Mudù”. Uccio De Santis, Antonella Genga, Umberto Sardella e Giacinto Lucariello saranno impegnati con lo spettacolo “Non so che fare prima”.

A chiudere il cartellone di eventi della 87^ Campionaria Internazionale sarà Edoardo Bennato. L’apprezzato cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti, inneggiando alla forza umana delle persone comuni, senza mai dimenticare l’amore, proporrà un concerto ad alto contenuto rock e blues.

Gli spettacoli, gratuiti e con accesso consentito fino a esaurimento posti, sono compresi nell’acquisto del biglietto d’ingresso della Campionaria (2,50€ on line). Per accedere bisognerà convertire il biglietto negli appositi point presenti nella Fiera del Levante a partire dalle 10. La procedura completa è consultabile al sito www.fieradellevante.com.