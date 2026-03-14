Tai Chi e bastone, domani a Foggia

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TAI CHI E BASTONE

Armonia, Movimento, Consapevolezza

Domenica 15 marzo 2026, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, appuntamento ai Campi Diomedei di Foggia per una mattinata dedicata alla pratica del Tai Chi con il bastone, tra natura, energia e tradizione delle discipline orientali.

Un’occasione per approfondire gli esercizi con bastone, praticati sia individualmente che in coppia, migliorando coordinazione, equilibrio e concentrazione attraverso movimenti lenti e consapevoli.

L’iniziativa è promossa dalla UISP Comitato Territoriale Foggia-Manfredonia Struttura d’attività Discipline Orientali, all’interno delle attività dedicate alla cultura del movimento e del benessere.

Info:

Maestro Luigi Carulli – 350.0038599

Maestro Franco Gervasio – 338.1203659

Respira, rallenta, ascolta il tuo movimento

Il Tai Chi è un viaggio che parte dal corpo e arriva alla mente