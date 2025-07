[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Tac inutilizzata e medici a gettoni. Chiediamo chiarezza sul nosocomio di Manfredonia”

Continua il viaggio del consigliere regionale della Lega, l’avvocato Joseph Splendido, vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale per la Capitanata del partito di Matteo Salvini, nella sanità pugliese.

Nelle scorse ore il legale foggiano si è recato all’ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, una importante struttura sociosanitaria, che copre non soltanto il territorio del Golfo ma anche parte del Gargano.

«Abbiamo potuto osservare una serie di inefficienze a cominciare da alcuni lavori pubblici che non finiscono mai e che creano pesanti disservizi per chi vuole fruire del nosocomio- spiega Splendido- Ma soprattutto esiste il problema del reparto di Radiologia che non funziona, come ci segnalano tanti pazienti e cittadini. Addirittura vengono noleggiate delle attrezzature compresa una tac mobile che non hanno le stesse caratteristiche dei macchinari nuovi. Nell’ospedale giace una tac acquistata e mai utilizzata e si continuano a spendere soldi pubblici per poter noleggiare apparecchi tecnologicamente inferiori. È ancora più paradossale che si procaccino dei medici a gettone, motivo anche questo di grande dispendio economico per le tasche dei nostri cittadini. Sarò molto attento da qui in avanti sul Camillo de Lellis affinché queste questioni siano risolte – conclude il consigliere leghista – Chiederemo conto alla Regione Puglia e alla Asl del mancato utilizzo della tac affinché sia garantito un servizio adeguato a tutta la comunità».