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Svolta meteo, dal 10 aprile cambia tutto

Redazione7 Aprile 2026
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Svolta meteo, dal 10 aprile cambia tutto

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 09:07  6 Aprile 2026

Svolta METEO: dal 10 aprile cambia tutto

Godetevi queste belle giornate perchè da venerdì 10 aprile le condizioni atmosferiche potrebbero cambiare bruscamente e segnare l’inizio di un periodo nuovamente più dinamico e fresco.

Alessio Grosso

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Dopo alcuni giorni di tempo mite, persino caldo in Valpadana e sulla Sardegna, l’anticiclone che ha dominato il quadro barico sembra destinato a subire un attacco su più fronti a partire da venerdì 10 aprile.

Lo scrive MeteoLive

ANCORA UNA VOLTA COLPITO IL VERSANTE ADRIATICO

I modelli indicano l’ingresso di una massa d’aria fredda da nord‑est che innescherà un impulso instabile destinato a scorrere lungo la fascia adriatica e a propagarsi verso il Centro‑Sud. Quello che oggi appare probabile è un cambio di regime che potrebbe durare diversi giorni, con finestre di maltempo alternate a pause.

La situazione resta incerta su tempistica e intensità. I modelli mostrano ancora divergenze sulla traiettoria del nucleo freddo e sul potenziale successivo approfondimento di un ciclone mediterraneo.

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Redazione7 Aprile 2026