SuperStrada del Gargano: “Ora o mai più”

ASSISE COMPLETAMENTO DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DEL GARGANO “ORA O MAI PIU’”

Comitato Pro Superstrada del Gargano

“”””””””””””””Noi del Comitato Territoriale Pro Superstrada del Gargano, così come tutte le popolazioni delle comunità garganiche, siamo in trepidante attesa della conclusione dell’iter procedurale e dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera in oggetto.

Anche se questa per adesso riguarderà solo il lato nord (nelle tratte 1 e 2), l’aspirazione di vedere finalmente dotare questa parte estrema del Gargano di una infrastruttura viaria più adeguata e più sicura è tanta da parte di studenti, lavoratori, professionisti, commercianti e abitanti tutti dei comuni di Vieste, Peschici e di quelli limitrofi, insieme a tutti i turisti che frequentano questo territorio.

Tutti immaginiamo gli effetti positivi che la realizzazione di questa infrastruttura avrebbe in termini di benessere delle persone e di minore stress delle infrastrutture attuali, non idonee alla pressione antropica esercitata dal considerevole flusso turistico.

Per parlare di questo, dello stato di avanzamento dell’iter burocratico autorizzativo, dei tempi di lavoro della realizzazione dei tratti 1 e 2, delle possibili varianti per la realizzazione del tratto 3, sue complicanze ed adempimenti legislativi, amministrativi ed altro, il Comitato è onorato di invitare le SS.VV.Ill.me ad un imminente assise pubblica, in fase di organizzazione, in data e luogo da concordare.

Si Allegano Atto Costitutivo e Statuto del Comitato

Vieste lì 16 febbraio 2026

IL Comitato Territoriale Pro Superstrada del Gargano