Attualità Manfredonia
SuperEnalotto, sfiorato il 6 a Manfredonia
Nell’estrazione di martedì 16 settembre, come riporta Agipronews, è stato centrato a Manfredonia un “5” da 27.720,75 euro presso il Bar Tabacchi Asia in via Barletta, 15.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 18 settembre, sale a 52,6 milioni di euro.