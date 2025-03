“Sulla stessa strada”: a Manfredonia il monumento in ricordo dei due giovani carabinieri Pastore e Ferraro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“SULLA STESSA STRADA”

MONUMENTO IN RICORDO DEI DUE GIOVANI CARABINIERI PASTORE E FERRARO

L’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Manfredonia “Gen. Castriotta”, con la fattiva collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, in data 7 aprile 2025, in occasione dell’anniversario del tragico evento che coinvolse i due giovani Carabinieri, il Maresciallo Francesco PASTORE e il Carabiniere Ord. Francesco FERRARO, dedicherà a loro, che hanno dato la vita in servizio, un monumento che verrà collocato in Via Santa Restituta.

E’ doveroso ringraziare chi, con il proprio contributo volontario e gratuito, ha permesso che questo “simbolo di legalità” si innalzasse nella nostra Città: l’amministrazione del Comune di Manfredonia per la gentile concessione dell’area avvenuta con delibera di giunta n. 58 del 19 marzio 2025; la Società “Tegliafilo Costruzioni srl” per essersi sobbarcata l’intero costo dell’impeccabile esecuzione dei lavori e della riqualificazione dell’aerea con l’apposizione di nuove panchine ed un gioco per bambini all’interno del parco giochi ivi esistente; lo scultore Ivano La Tronica, ideatore e scultore dell’operaper aver confezionato un’opera stupenda raffigurante la “Fiamma dell’Arma dei Carabinieri”; la ditta “Passione Verde”che garantirà a proprie spese la manutenzione del verde la zona adiacente il monumento; la società “De Salvia Design &Realizations”per aver creatoe donato il leggio in marmo che verrà collocato ai piedi del monumento; alla Caritas Diocesana ed in particolar modo a Don Luciano Vergura per la sua paziente disponibilità e l’omaggio delle panchine che verranno installate nei pressi del monumento.

L’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Manfredonia unitamente all’Arma dei Carabinieri, con il monumento in ricordo dei due giovani militari, impreziosito dalla presenza di due grosse sculture formate da pietre della città di Apricena, hanno voluto donare alla città un simbolo di legalità, un’esortazione per le nuove generazioni affinché possano sempre cogliere gli insegnamenti improntati verso ideali di “GIUSTIZIA”.