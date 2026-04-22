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Sul Gargano aperto il primo Sportello Antiviolenza in una Casa della Comunità

Inaugurato a Rodi Garganico nell’ambito del progetto Zona franca, sostenuto da Fondazione CON IL SUD

È accogliente e riservato lo Sportello Antiviolenza attivato nella Casa della Comunità di Rodi Garganico nell’ambito del progetto Zona franca, sostenuto da Fondazione CON IL SUD.

È stato inaugurato in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna. I locali, ad uso esclusivo dello Sportello Antiviolenza, al quarto piano del presidio sanitario di prossimità in corso Madonna della Libera n. 118, sono stati concessi dall’ASL FG.

Lo Sportello Antiviolenza gestito dalla cooperativa sociale Il Filo di Arianna, capofila del progetto Zona franca, sarà aperto tutti i martedì, dalle 9.30 alle 12.30. Hanno tagliato il nastro il Direttore Generale dell’ASL FG, dott. Antonio Giuseppe Nigri, la Direttrice del Distretto Socio Sanitario n. 53 di Vico del Gargano, dott.ssa Cinzia Piccaluga, il Sindaco di Rodi Garganico Carmine d’Anelli, l’assessora comunale alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Maria Voto, e la Presidente della cooperativa sociale Il Filo di Arianna, Barbara Rosaria Patetta.

“Siamo veramente felici. Siamo stati gli antesignani, perché già da tempo avevamo aperto in Comune lo Sportello Antiviolenza per l’assistenza, in maniera discreta e riservata, in casi che, purtroppo, sono sempre più frequenti. La Casa della Comunità è ora un punto di riferimento importantissimo sia sanitario che sociale”, ha dichiarato il Sindaco Carmine d’Anelli.

“Oggi è una giornata significativa per la comunità di Rodi Garganico: abbiamo trasferito lo Sportello Antiviolenza dal Comune alla Casa della Comunità che, come indicato dal DM 77/2022, costituisce il fulcro di tutti i servizi sanitari. In questo modo, introduciamo anche il Terzo Settore e la prevenzione. Insieme alla Direzione Strategica, abbiamo intenzione di dedicare uno Sportello Antiviolenza in tutte le Case della Comunità che verranno a breve consegnate sul territorio, ricordando che la violenza, purtroppo, non lascia soltanto segni fisici, ma anche segni nell’anima”, ha dichiarato la dott.ssa Cinzia Piccaluga, Direttrice del Distretto Socio Sanitario n. 53 di Vico del Gargano.

“L’ASL Foggia, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, ha voluto confermare l’alleanza con gli enti locali e il terzo settore. Nella Casa della Comunità, appena ristrutturata e consegnata alla città grazie ai fondi Pnrr, abbiamo voluto ritagliare questo spazio, a testimonianza della grande sensibilità che su questo tema l’ASL Foggia mostra da sempre: ambienti confortevoli, con professionisti capaci di lenire sia le ferite psicologiche che quelle fisiche delle donne vittime di violenza”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL FG, dott. Antonio Giuseppe Nigri.

“Le donne del Gargano avranno un primo punto di ascolto di eccellenza, in un ambiente che garantisce un percorso di accoglienza protetta. Un sentito ringraziamento all’Asl e al Distretto Socio Sanitario n. 53 di Vico del Gargano, che hanno attuato quanto sancito dall’Accordo di collaborazione distrettuale per le azioni di prevenzione, accoglienza e contrasto alla violenza contro le donne,sottoscritto con Il Filo di Arianna. È stato fondamentale anche il sostegno di Fondazione CON IL SUD, che ha permesso alla nostra cooperativa sociale e all’ASL FG di portare sul territorio dell’Ambito Territoriale di Vico del Gargano un’ulteriore buona pratica”, ha dichiarato la Presidente della cooperativa sociale Il Filo di Arianna, Barbara Rosaria Patetta.