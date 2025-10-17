[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

AMORESE E LORISO (FRATELLI D’ITALIA): “SUI FONDI PNRR PER I GHETTI LA VERITÀ È UNA. LE AMMINISTRAZIONI DI CENTROSINISTRA DI FOGGIA E MANFREDONIA HANNO FALLITO”

In queste ore assistiamo all’ennesimo tentativo maldestro, da parte del centrosinistra, di scaricare responsabilità sul Governo nazionale che, al contrario, fa di tutto per sostenere un territorio complesso come quello della Capitanata.

“Sul tema della perdita di 114 milioni di euro del PNRR, destinati al superamento dei ghetti in provincia di Foggia – tra cui spicca l’intervento previsto a Borgo Mezzanone – le responsabilità sono chiare e non possono essere ribaltate su Roma: i Comuni di Foggia e Manfredonia non sono stati in grado di presentare progettazioni compatibili con le scadenze inderogabili fissate dall’Unione Europea e, quando il Governo è intervenuto per chiedere la rimodulazione di tali progettualità per renderle tecnicamente realizzabili,entrambe le amministrazioni a guida centrosinistra non hanno proposto assolutamente nulla”, spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Foggia Claudio Amorese.

“In particolare, il Comune di Manfredonia ha avuto oltre un anno di tempo – come confermato anche dal Prefetto – per agire, pianificare, adeguare e intervenire. Non lo ha fatto. – spiega il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Manfredonia Vincenzo Loriso – Le dichiarazioni del sindaco La Marca, secondo cui “il decreto del 2022 non è mai stato attivato” o “il Governo ha impedito l’arrivo dei fondi”, sono false e offensive dell’intelligenza dei cittadini. Quella somma – 52 milioni di euro – fu stanziata proprio sotto il Governo Meloni, che ha immediatamente insediato un Commissario Straordinario, il Prefetto Falco, per accompagnare i territori nella difficile attuazione del programma”.

Il Governo nazionale ha fatto la propria parte ma, come ha chiarito lo stesso Commissario in sede ufficiale, l’inerzia amministrativa e la mancata capacità progettuale delle amministrazioni comunali coinvolte hanno reso impossibile rispettare le tempistiche per i progetti.

Siamo ben oltre l’insufficienza amministrativa: siamo di fronte a una resa politica, un’occasione storica sprecata da parte della sinistra locale.

Inoltre, mentre oggi il centrosinistra urla allo “scippo” dei fondi, dimentica – volutamente – che grazie al lavoro del Commissario Straordinario, il progetto non è stato depennato ma rilanciato su altri canali di finanziamento, come i Fondi di Coesione europei, fuori dal perimetro PNRR ma destinabili allo stesso obiettivo: il superamento dei ghetti e il contrasto al caporalato.

Pertanto, respingiamo con forza ogni tentativo di strumentalizzare e ribaltare i loro stessi fallimenti e invitiamo tutti – sindacati compresi – a leggere con attenzione i documenti ufficiali, anziché alimentare falsi racconti.

Il Governo Meloni e Fratelli d’Italia continueranno a difendere il Sud e la Capitanata con i fatti, non con le chiacchiere.

Claudio Amorese

Capogruppo Fratelli d’Italia – Comune di Foggia

Vincenzo Loriso

Coordinatore cittadino Fratelli d’Italia – Manfredonia