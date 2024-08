Successo Strepitoso per la 3ª Tappa di Miss Bellezza Italiana 2024 a Ruvo di Puglia

La terza tappa di Miss Bellezza Italiana 2024, tenutasi a Ruvo di Puglia, ha registrato un

successo straordinario, confermando l’importanza e il prestigio di questo evento, promosso

dall’Associazione La Fenice Aps con il patrocinio della Regione Puglia e della ProLoco di

Manfredonia. La serata, presentata magistralmente dalla splendida conduttrice e attrice

barlettana Lucia Dipaola, si è svolta nella suggestiva location del Cavò, gremita di un pubblico

entusiasta e partecipe.

Le 11 meravigliose aspiranti miss hanno sfilato con eleganza e raffinatezza, mettendo a dura

prova la giuria con la loro bellezza e il loro portamento. Ogni ragazza ha saputo esprimere al

meglio la propria personalità e il proprio stile, rendendo la competizione avvincente e ricca di

emozioni. La giuria, composta da esperti del settore e personalità di spicco, tra cui Giuseppe

Soave ex tronista di Uomini e donne, Francesco Maggialetti, Anna Cipriani titolare del negozio

di abbigliamento Rosso Cuore, Giuseppe Mazzone e Vito titolari del CAVÒ, Mariagrazia Cervone

cantante, e la dottoressa Maria Dirella del Poliambulatorio Terapeutica, ha avuto il difficile

compito di valutare le partecipanti, considerando non solo l’aspetto estetico, ma anche la

presenza scenica e la capacità comunicativa. La vincitrice della terza tappa, che va di diritto

alla finalissima di Manfredonia, è stata la bellissima Sofia Roselli, 17 anni di Ruvo di Puglia,

studentessa, con la fascia “Cavò Longe Bar” . A seguire sono state assegnate altre 7 fasce, ticket

per la finalissima: Rossella Scaringi “Rosso Cuore”, Sara D’Ingeo “Lamura Trattori”, Floriana

Paparella “Terapeutica Srl”, Simona Potenza “Dolce Fiore – Dolce Shop”, Karol Di Benedetto

“Maggialetti Bus Operator” , Angelica Di Gioia “Edil Euro” e Anna Lucia Le Noci “Corte dei

Girasoli”. La serata è stata arricchita da momenti di intrattenimento e spettacolo, grazie alla

presenza del cantante Ale Difrenza, che ha incantato il numeroso pubblico con la sua

splendida voce.

“La tappa di Ruvo di Puglia ha dimostrato ancora una volta come Miss Bellezza Italiana sia un

evento capace di valorizzare la bellezza e il talento delle giovani pugliesi – afferma il patron del

concorso di bellezza Domenico Di Candia – offrendo loro un’opportunitá per esprimersi, farsi

conoscere, socializzare e divertirsi”. Un ringraziamento particolare va ai sostenitori dell’evento,

alla famiglia Ditacchio, al dj Rino Straniero, a Roberto Tesse, a l’angolo del Mughetto, al

fotografo Amedeo e tutti i collaboratori, Angelo, Antonio, Chiara e Vittoria. L’attesa per la

finalissima sipontina è ora altissima, a breve sarà comunicata data e location della serata

conclusiva del tour che incoronerà la Miss Bellezza Italiana 2024.