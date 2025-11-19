[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Sky Sport Max questa sera tornano le emozioni del Campionato Mondiale di MotoSurf andato in scena a Manfredonia

Stasera, imperdibile appuntamento con l’adrenalina e lo spettacolo del Campionato Mondiale di MotoSurf!

Rivivi le emozionanti sfide che si sono tenute dal 3 al 5 ottobre nella splendida cornice del Porto Turistico di Manfredonia.

Appuntamento: STASERA, ore 20:45 su Sky Sport Max!

Questa non è solo una gara: è la prova della straordinaria vocazione sportiva e turistica di Manfredonia!

Visibilità Internazionale: Sintonizzati e assisti alla promozione della nostra Città del Golfo su canali nazionali e internazionali come Sky Sport Max. Un palcoscenico unico per mostrare al mondo le bellezze e le eccellenze del territorio.

Impatto Territoriale: La tappa del mondiale di MotoSurf ha generato una ricaduta economica e di immagine fondamentale per il turismo e le attività locali, confermando l’importanza di investire in eventi sportivi di alto livello.

Uno Sport Futuristico: Scopri il MotoSurf, uno sport innovativo e spettacolare che unisce tecnologia, velocità e passione.

Manfredonia: la città che cavalca l’onda del futuro!

Non mancare: Stasera, 20:45, Sky Sport Max!



