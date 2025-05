[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DL SICUREZZA, DONNO (M5S): SU FURTI AUTO GOVERNO INERME, SERVONO INTERVENTI CONCRETI

“Altro che sicurezza. Alle esigenze e richieste dei cittadini il governo Meloni risponde ignorando i problemi. Per la maggioranza la priorità è reprimere il dissenso, non risolvere le tante criticità che vivono ogni giorno gli italiani. L’esecutivo ha bocciato anche proposte concrete come quelle del Movimento 5 Stelle che ha chiesto anche un maggiore investimento in sicurezza e un incremento di assunzioni nelle forze dell’ordine.

È stato bocciato inoltre il mio ordine del giorno in cui chiedevo interventi relativamente al tema dei furti di auto.

Un fenomeno in aumento che ha colpito particolarmente anche la regione Puglia, e che ha rivelato una filiera volta al reimpiego delle parti rubate mediante un circuito che vede, al suo termine, la vendita fraudolenta ovvero una truffa ai cittadini.

È notizia di pochi giorni fa l’arresto di 25 persone in Puglia, 22 residenti a Cerignola: le forze dell’ordine hanno sgominato un sistema che alimentava il mercato illecito dei ricambi, sistema che ingrossa le tasche del malaffare e della mafia. Ho chiesto quindi interventi concreti, che venissero incrementati i presidi di vigilanza e controllo del territorio, e la messa in campo di sistemi di tracciabilità di ogni parte o pezzo di ricambio per poter garantire ai consumatori la provenienza non fraudolenta.

Anche in questo caso il governo è rimasto immobile e ha detto no. Continueremo a insistere affinché la maggioranza si svegli e metta in atto misure adeguate”. Così in una nota Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale Puglia.