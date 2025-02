[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Strisce blu, le spiegazioni dell’Amministrazione Comunale sugli aumenti

La nuova riforma del Codice della Strada, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha introdotto modifiche riguardanti le sanzioni per il parcheggio nelle aree a pagamento, comunemente note come “strisce blu”.

Le nuove disposizioni, varate dall’attuale governo, mirano a garantire una gestione più rigorosa della sosta tariffata.

Tra le principali novità sono stati disciplinati definitivamente i periodi di tolleranza:

📌Mancato pagamento della sosta: se un veicolo viene trovato parcheggiato senza aver corrisposto la tariffa dovuta, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da €42 a €173 e si aggiunge un importo pari alla tariffa prevista per l’intero periodo tariffato del giorno in cui è stata rilevata l’infrazione.

📌Pagamento insufficiente della sosta: nel caso in cui il tempo di sosta pagato risulti inferiore a quello effettivo, le sanzioni sono così articolate:

🕙sforamento fino al 10% del tempo pagato: nessuna sanzione applicata. Ad esempio, se si paga per 2 ore (120 minuti) e la sosta si protrae fino a 12 minuti oltre il termine (10% di 120 minuti), non verrà comminata alcuna multa.

🕙sforamento tra il 10% e il 50% del tempo pagato: sanzione ridotta del 50%.

🕙Sforamento oltre il 50% del tempo pagato: sanzione completa, compresa tra €42 e €173.

In entrambi i casi di pagamento insufficiente, alla sanzione si aggiunge un importo pari alla tariffa prevista per l’intero periodo tariffato del giorno in cui è stata rilevata l’infrazione.

L’attuale governo ha dichiarato che queste misure sono state introdotte per incentivare il rispetto delle norme sulla sosta a pagamento e garantire una maggiore rotazione dei veicoli nelle aree urbane.

E’ opportuno precisare che la nostra amministrazione, in virtù delle nuove norme introdotte dal governo nazionale, ha avviato immediate interlocuzioni con la Publiservizi Srl, società che gestisce i parcheggi a pagamento nella nostra città, per mitigare gli effetti delle nuove norme.

La società ha accolto le nostre richieste, garantendo la massima flessibilità e tolleranza nei confronti dei cittadini, fruitori dei parcheggi pagamento, che necessitano di un periodo di tempo utile per metabolizzare le nuove norme inserire nell’ art. 7 del codice della strada, che impongono limiti più stringenti.

Comunichiamo inoltre che il personale preposto al controllo sta informando e sensibilizzando la cittadinanza al fine di evitare sanzioni e garantire il rispetto della legge nazionale.