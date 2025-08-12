Eventi ManfredoniaManfredonia

StrEAT: torna la notte bianca di Manfredonia

Redazione12 Agosto 2025
Sta per accendersi la magia di StrEAT! Dopo il grande successo della scorsa edizione, il 21 agosto Manfredonia si prepara a vivere una lunga notte di luci, musica, shopping e sapori sotto il cielo estivo 😎

Cosa ti aspetta dalle 20.00 del 21 Agosto?
🍔 Street food
🎶 Musica live per tutti i gusti
🤹🏻‍♀️ Animazione per i piu piccini
🛍️ Shopping notturno
✨ E tanto, tanto divertimento sotto le stelle

Non mancare, ti aspettiamo a Manfredonia per La Notte bianca.

