StrEAT: torna la notte bianca di Manfredonia
Sta per accendersi la magia di StrEAT! Dopo il grande successo della scorsa edizione, il 21 agosto Manfredonia si prepara a vivere una lunga notte di luci, musica, shopping e sapori sotto il cielo estivo
Cosa ti aspetta dalle 20.00 del 21 Agosto?
Street food
Musica live per tutti i gusti
Animazione per i piu piccini
Shopping notturno
E tanto, tanto divertimento sotto le stelle
Non mancare, ti aspettiamo a Manfredonia per La Notte bianca.