Strage Crans-Montana: niente controlli di sicurezza dal 2020

Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato gravi mancanze nei controlli di sicurezz...

Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato gravi mancanze nei controlli di sicurezza periodici. Il bar non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. Si aggrava dunque la posizione dei proprietari Jessica e Jacques Moretti.

Gravi mancanze nei controlli di sicurezza

«I controlli periodici non sono stati svolti tra il 2020 e il 2025. L'amministrazione comunale ha avuto conoscenza di questo stato dei fatti consultando i documenti consegnati al pubblico ministero. L'amministrazione comunale se ne rammarica amaramente», ha detto il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, nel corso di una conferenza stampa. Féraud ha precisato che comunque la normativa «non menziona il controllo di qualità dei materiali», come la schiuma fonoassorbente infiammabile da cui si sarebbe propagato l'incendio.