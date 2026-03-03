[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

STRADE STATALI 16 E 17. LA SALANDRA: IL GOVERNO ASCOLTA LA CAPITANATA

E METTE IN SICUREZZA LE ARTERIE STRATEGICHE E LE AREE INTERNE, CHE NON POSSONO RESTARE ISOLATE

Oltre ai lavori già eseguiti, quasi 70 milioni di euro già stanziati per la viabilità stradale della provincia di Foggia

“La Capitanata è al centro di un piano organico di interventi su viabilità e sicurezza stradale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un quadro dettagliato degli investimenti e dei cantieri in corso sulla Strada Statale 16 Adriatica e la Strada Statale 17 dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, asse fondamentale tra Foggia e Campobasso e collegamento strategico per l’Appennino Dauno e le aree interne, infrastrutture decisive per la mobilità quotidiana, per il sistema produttivo e per i collegamenti con l’autostrada A14 e le aree industriali del territorioˮ, lo fa sapere l’on. Giandonato La Salandra in una nota, dopo aver svolto una interrogazione parlamentare in merito proprio alle condizioni delle arterie citate.

Il Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone ha fatto sapere che sulla SS16, ANAS ha già realizzato negli ultimi anni interventi significativi di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale. In particolare: 16 km di nuova pavimentazione tra Foggia e Termoli e risanamenti profondi per circa 22 km nel tratto a doppia carreggiata tra Foggia e Cerignola. A questi si aggiungono i lavori attualmente in corso tra San Severo e Foggia, affidati a un Commissario Straordinario, che prevedono l’adeguamento della sezione stradale alla categoria C1, con una corsia per senso di marcia e la realizzazione di viabilità complanari per separare il traffico locale da quello di lunga percorrenza con un’estensione di circa 22,5 chilometri, comprensiva dei raccordi con le tangenziali di San Severo e Foggia.

Sul fronte delle nuove risorse, grazie alla Legge di Bilancio 2025, sono stati programmati ulteriori 6 milioni di euro per il rifacimento della pavimentazione nel tratto Foggia – Cerignola, comprese le aree di svincolo con la Strada Provinciale 109 e 3 milioni di euro sulla Strada Statale 89 Garganica, collegamento strategico tra San Severo, Foggia e il Gargano. I progetti sono in fase di approvazione e i lavori potranno partire entro il primo trimestre 2026, grazie all’utilizzo di accordi quadro che riducono i tempi di gara. Nell’ultima rimodulazione del Piano dei Fabbisogni 2025–2029 sono inoltre previsti ulteriori 38 milioni di euro sulla stessa arteria.

Per quanto riguarda la SS17, nel tratto Foggia–Lucera, negli ultimi due anni sono stati eseguiti interventi di risanamento del manto stradale per complessivi 12.500 metri. Sono inoltre in corso lavori di risanamento delle opere d’arte e interventi strutturali nella galleria “Passo del Lupo”. Nel Piano dei Fabbisogni ANAS risultano inseriti ulteriori interventi di manutenzione per circa 22 milioni di euro.

I numeri ufficialmente indicati dal Ministero quantificano in 69 milioni di euro le risorse già programmate su queste direttrici, a cui si aggiungono opere già realizzate e cantieri attualmente in corso. Si tratta di un impegno strutturale che riguarda la messa in sicurezza dei tratti più critici tra Foggia, San Severo e Cerignola, lo snodo strategico con la SP 109, i collegamenti con la zona industriale di Foggia e l’accessibilità verso il Gargano e le aree interne dell’Appennino Dauno. Il Ministero ha inoltre assicurato massima attenzione e un raccordo costante con le istituzioni territoriali per monitorare l’attuazione degli interventi e garantire un confronto stabile e trasparente con le comunità locali.

“La risposta del Ministero – conclude il deputato Giandonato La Salandra – certifica con dati puntuali e risorse stanziate l’impegno concreto del Governo per la Capitanata, con pragmatismo che dimostra, al di là degli strilloni, l’attenzione che viene riservata alla provincia di Foggia, dall’economia turistica del Gargano fino al sistema delle aree interne, le cui comunità non possono essere isolate, per cui ringrazio il MIT e il Sottosegretario Iannone per le scelte strategiche operate”.