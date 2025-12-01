“Storie & Armonie” debutta a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Storie & Armonie”: Un Debutto che Apre Nuove Visioni per la Cultura a Manfredonia

Una serata seguita con grande interesse ha segnato il debutto di “Storie & Armonie – Dove parole e musica si intrecciano“, il nuovo progetto culturale nato da un’idea condivisa tra l’Assessora alla Cultura del Comune di Manfredonia, Maria Teresa Valente, e il professor Andrea Prencipe. Sabato 29 novembre, la Chiesa di San Benedetto ha accolto un pubblico coinvolto e motivato, a conferma dell’attenzione della comunità verso proposte culturali di qualità, realizzate con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo.

Il primo appuntamento della rassegna ha messo al centro il saggio Il Cavaliere Artificiale di Andrea Prencipe e Massimo Sideri: un confronto coinvolgente sul rapporto tra intelligenza artificiale, responsabilità umana e nuovi confini etici. In dialogo con l’autore, la professoressa Luisa Torsi, moderata dal giornalista Felice Sblendori. Il pubblico ha seguito con grande interesse un dibattito capace di rendere accessibili temi complessi, toccando i temi del futuro del lavoro, dell’educazione e del valore di un rinnovato umanesimo.

Dalla serata è emersa una riflessione condivisa: innovazione e tecnologia possono migliorare la qualità della vita se guidate dall’intelligenza critica e dall’etica. Un percorso che passa dalla capacità di “imparare a disimparare”, ridefinendo continuamente il limite tra macchina ed essere umano. In questa prospettiva, l’arte e la musica restano essenziali per orientare il progresso senza rinunciare al pensiero.

A dare voce a questa dimensione emotiva è stato il Quartetto Cameristico San Lorenzo, che ha accompagnato l’incontro con brani di Čajkovskij, Mozart e la suggestiva chiusura sulle note di Nuovo Cinema Paradiso, accolta da lunghi applausi.

Il Sindaco Domenico la Marca ha sottolineato la visione che anima il progetto lanciato dall’amministrazione comunale: “Manfredonia non può pensarsi solo nel presente: deve costruire visione. La cultura va ripensata a infrastruttura strategica, capace di generare consapevolezza, dialogo e sviluppo. ‘Storie & Armonie’ è un passo nella direzione di una città che vuole crescere, interrogarsi, aprirsi al futuro.”

L’Assessora Maria Teresa Valente, promotrice della rassegna, ha evidenziato: “Manfredonia desidera cultura che faccia pensare ed emozionare. Restituire alla città luoghi ricchi di storia attraverso iniziative di alto profilo significa creare spazi di comunità e di crescita culturale. ‘Storie & Armonie’ nasce per far vivere Manfredonia come città curiosa, consapevole, protagonista della propria storia.”

Il secondo appuntamento è in programma domenica 14 dicembre, alle ore 18.30, nuovamente nella Chiesa di San Benedetto, con Matteo De Angelis e il suo Effetto Sinner, in dialogo con Paolo Ponzi, presidente del Teatro Pubblico Pugliese. Ad accompagnare la serata, ancora una volta, il Quartetto Cameristico San Lorenzo, con moderazione della giornalista Anna Maria Vitulano.