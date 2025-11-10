“Stop agli elettrocardiogrammi in farmacia: la Regione Puglia penalizza i cittadini”
MONTE SANT’ANGELO – Esprimiamo forte preoccupazione per la decisione della Regione Puglia di interrompere, a partire dal 1° novembre, il servizio di elettrocardiogramma presso le farmacie convenzionate.
Un’iniziativa che aveva riscosso grande successo, garantendo a migliaia di cittadini un accesso rapido, sicuro e agevolato – grazie all’esenzione ticket per chi ne ha diritto – a un esame cardiologico fondamentale, senza dover ricorrere agli ospedali già sovraccarichi.
Le prestazioni, erogate in circa 750 farmacie pugliesi, pari a oltre il 60% di quelle presenti sul territorio regionale, rappresentavano un modello virtuoso di sanità di prossimità, capace di coniugare efficienza, prevenzione e tutela della salute pubblica.
Con la sospensione del servizio, la Regione Puglia compie un passo indietro sulla sanità territoriale, privando i cittadini – in particolare anziani e soggetti fragili – di un presidio fondamentale.
Chiediamo che il servizio venga immediatamente ripristinato e che la Giunta regionale si impegni a valorizzare le farmacie come punto di riferimento sanitario diffuso, capace di alleggerire il carico sugli ospedali e garantire cure più vicine ai cittadini.
Forza Italia – Sezione cittadina di Monte Sant’Angelo