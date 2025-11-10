[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

STOP AGLI ELETTROCARDIOGRAMMI IN FARMACIA: LA REGIONE PUGLIA PENALIZZA I CITTADINI

MONTE SANT’ANGELO – Esprimiamo forte preoccupazione per la decisione della Regione Puglia di interrompere, a partire dal 1° novembre, il servizio di elettrocardiogramma presso le farmacie convenzionate.

Un’iniziativa che aveva riscosso grande successo, garantendo a migliaia di cittadini un accesso rapido, sicuro e agevolato – grazie all’esenzione ticket per chi ne ha diritto – a un esame cardiologico fondamentale, senza dover ricorrere agli ospedali già sovraccarichi.

Le prestazioni, erogate in circa 750 farmacie pugliesi, pari a oltre il 60% di quelle presenti sul territorio regionale, rappresentavano un modello virtuoso di sanità di prossimità, capace di coniugare efficienza, prevenzione e tutela della salute pubblica.

Con la sospensione del servizio, la Regione Puglia compie un passo indietro sulla sanità territoriale, privando i cittadini – in particolare anziani e soggetti fragili – di un presidio fondamentale.

Chiediamo che il servizio venga immediatamente ripristinato e che la Giunta regionale si impegni a valorizzare le farmacie come punto di riferimento sanitario diffuso, capace di alleggerire il carico sugli ospedali e garantire cure più vicine ai cittadini.

Forza Italia – Sezione cittadina di Monte Sant’Angelo