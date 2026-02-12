Stele di Cartapesta al Museo archeologico nazionale di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venerdì 20 febbraio

Museo archeologico nazionale di Manfredonia

Il museo apre le porte alla creatività con il laboratorio “Stele di Cartapesta”!

Un appuntamento speciale dedicato alla scoperta delle stele daunie e dell’antica arte della cartapesta, una tradizione profondamente radicata a Manfredonia, fatta di manualità, pazienza e creatività.

La cartapesta, tecnica antica che trasforma carta, acqua e colla in vere e proprie opere d’arte, sarà protagonista di un laboratorio esperienziale.

I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il significato e la storia delle stele daunie e di sperimentare in prima persona la lavorazione della cartapesta, dando forma alla propria stele ispirata ai modelli antichi.

Il laboratorio sarà condotto dal maestro cartapestaio Gino Bordo, custode e interprete di questa preziosa tradizione artigianale locale.

Un’occasione per unire storia e saperi artigiani, riscoprendo le radici del nostro territorio e il patrimonio culturale, attraverso l’esperienza diretta.

Attività rivolta a bambini e famiglie dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Max 15 partecipanti

Per informazioni e prenotazioni: drm-pug.museomanfredonia@cultura.gov.it

Vi aspettiamo