Stele di Cartapesta al Museo archeologico nazionale di Manfredonia
Venerdì 20 febbraio
Museo archeologico nazionale di Manfredonia
Il museo apre le porte alla creatività con il laboratorio “Stele di Cartapesta”!
Un appuntamento speciale dedicato alla scoperta delle stele daunie e dell’antica arte della cartapesta, una tradizione profondamente radicata a Manfredonia, fatta di manualità, pazienza e creatività.
La cartapesta, tecnica antica che trasforma carta, acqua e colla in vere e proprie opere d’arte, sarà protagonista di un laboratorio esperienziale.
I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il significato e la storia delle stele daunie e di sperimentare in prima persona la lavorazione della cartapesta, dando forma alla propria stele ispirata ai modelli antichi.
Il laboratorio sarà condotto dal maestro cartapestaio Gino Bordo, custode e interprete di questa preziosa tradizione artigianale locale.
Un’occasione per unire storia e saperi artigiani, riscoprendo le radici del nostro territorio e il patrimonio culturale, attraverso l’esperienza diretta.
Attività rivolta a bambini e famiglie dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Max 15 partecipanti
Per informazioni e prenotazioni: drm-pug.museomanfredonia@cultura.gov.it
Vi aspettiamo