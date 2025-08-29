Stefano De Martino racconta l’incidente in moto con Belen

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sul palco del suo spettacolo teatrale, Stefano De Martino ha stupito il pubblico raccontando un episodio drammatico del suo passato: un incidente in moto avuto con Belen Rodriguez dopo soli tre giorni di frequentazione. All’epoca, nel 2012, De Martino aveva 22 anni e i due si erano appena conosciuti ad Amici.

Il racconto sul palco del suo spettacolo

Per evitare di essere riconosciuti, la coppia decise di muoversi in moto. Con un pizzico di ironia, Stefano ha confessato di essersi distratto, guardando Belen nello specchietto retrovisore. Il risultato fu un violento scontro con un furgone. “Mi ricordo solo il tonfo e la tappezzeria del Ford Transit” ha raccontato.

L’incidente ebbe conseguenze molto diverse per i due. Belen riportò solo un piccolo taglio e una contusione, ricevendo immediatamente l’assistenza di medici e primari. Stefano, invece, fu una maschera di sangue, con setto nasale rotto, tendine della mano lacerato e decine di punti di sutura. “Dopo svengo” ha rivelato, per poi risvegliarsi in ospedale. Qui, ha notato la differenza tra la sua notorietà e la fama di Belen, venendo lasciato ad aspettare in una sedia del pronto soccorso, mentre l’ex compagna era circondata dalle attenzioni dei sanitari.