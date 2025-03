Stefano De Martino ed Emma Marrone di nuovo insieme? La reazione di Belén

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La recente serata napoletana di Stefano De Martino ed Emma Marrone, dopo la registrazione dell’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile”, ha riacceso i riflettori su un triangolo amoroso che ha segnato il gossip italiano. La foto condivisa da Emma su Instagram, che li ritrae complici e sorridenti in una pizzeria, ha scatenato la curiosità dei fan, soprattutto per un “mi piace” inaspettato: quello di Belén Rodriguez.

Belén mette il like a Stefano De Martino ed Emma Marrone insieme

Un tempo rivali, Belén ed Emma hanno dimostrato negli anni di aver superato le incomprensioni, e il like della showgirl argentina sembra confermare questa ritrovata serenità. Anche il rapporto tra Emma e Stefano, nato sotto i riflettori di “Amici di Maria De Filippi”, è rimasto disteso, nonostante la loro storia sia stata interrotta dall’arrivo di Belén.

La cena a Napoli, con la presenza di Francesco Paolantoni e altri membri del cast, ha evidenziato il legame di amicizia che lega Emma e Stefano. Un legame che sembra aver trovato una nuova dimensione, tanto da farli sentire parte delle rispettive famiglie.

Il gesto di Belén, così come i numerosi apprezzamenti di altri personaggi dello spettacolo, sottolinea come il tempo abbia cambiato le dinamiche tra i protagonisti di questa vicenda. Un passato burrascoso, fatto di amori e tradimenti, che sembra aver lasciato spazio a una ritrovata armonia. E chissà che, sulle note di “Anema e core”, brano reso celebre da De Martino, non si possa celebrare questa nuova fase di serenità.