Stefano De Martino e Caroline Tronelli, una vicenda senza fine

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il furto e la diffusione dei video di Caroline Tronelli e Stefano De Martino sono ancora mistero. Sono trascorse settimane, prima che il conduttore di Affari tuoi rompa il silenzio. De Martino ha parlato pubblicamente della brutta vicenda che lo ha coinvolto insieme alla fidanzata.

“È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento”

Stefano nel corso del a Fanpage.it. ha rivelato e continua: “Non lo auguro a nessuno“.

Il fattaccio risale allo scorso agosto, alcuni video intimi della coppia sono finiti su un sito di contenuti per adulti. I filmati provenivano dall’appartamento di Caroline Tronelli ed erano stati diffusi in rete.

“Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa“.

Il sito, dove con i video simili e probabilmente “rubati” è stato rimosso

Si tratta di hackeraggio dei sistemi di sorveglianza privati, le autorità lo hanno chiuso. Il conduttore ha cercato il lato positivo: “Essendo capitato a me, personaggio pubblico, adesso questo sito non esiste più. L’hanno chiuso”.

Sicurezza e privacy sono temi delicati e Stefano De Martino, nell’intervista, ha sottolineato: “Ora forse molte persone si sono poste un problema che prima non si ponevano. Chi ha le telecamere in casa le mette per sentirsi al sicuro. Per via di questa vicenda, mi sono fatto una cultura nella cybersecurity e ho capito che se hai un dispositivo collegato non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando“.

Almeno per il momento la vicenda rimane senza fine