Stefano Bettarini: è morto il papà Mauro

Mauro Bettarini, padre di Stefano Bettarini, ex calciatore e noto assicuratore di Siena, è scomparso all'età di 86 anni. A dare la triste notizia è stato proprio il figlio, che ha dedicato un commoven...

Mauro Bettarini, padre di Stefano Bettarini, ex calciatore e noto assicuratore di Siena, è scomparso all'età di 86 anni. A dare la triste notizia è stato proprio il figlio, che ha dedicato un commovente saluto su Instagram: «Il prezzo dell'amore è la perdita. Ciao babbo».

Chi è Mauro Bettarini, papà di Stefano Bettarini



Mauro, originario di Roma e classe 1938, ha avuto una carriera calcistica nelle giovanili della Roma come portiere, ma dopo quattro anni dovette interrompere per motivi scolastici. Trasferitosi a Buonconvento, si laureò in Giurisprudenza e tornò a coltivare la sua passione per il calcio, giocando nel Poggibonsi in serie D. Nel 1971, decise di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi alla professione di assicuratore, che ha svolto fino alla pensione, continuando a allenare squadre minori come Sinalunga e Chiusi.

Il legame tra Mauro e Stefano è sempre stato profondo; il padre ha trasmesso al figlio la passione per il calcio, e Stefano ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio sotto la guida del padre. Mauro ha recentemente festeggiato 55 anni di matrimonio con Nice e lascia un grande vuoto nella vita della sua famiglia.