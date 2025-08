Stash dei The Kolors salva un cane abbandonato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stash dei The Kolors si è distinto recentemente per un gesto di grande sensibilità e generosità, salvando un cane maltrattato e abbandonato tra gli escrementi in Puglia. Prima del concerto a Vieste, il cantante ha notato un meticcio in condizioni disperate e ha immediatamente agito, chiamando i Carabinieri per denunciare l’accaduto. Attraverso le sue storie su Instagram, ha mostrato le terribili condizioni del cucciolo, lasciato solo in una gabbia sporca e denutrito, e ha invitato i suoi fan a unirsi alla denuncia di questo scempio.

Il cane è stato salvato

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di mettere in salvo il cane, che mostrava segni di paura e maltrattamenti. Stash ha espresso tutta la sua indignazione per questa crudeltà, sottolineando come anche un animale possa soffrire profondamente e meritare rispetto e cura. La sua sensibilità verso il tema dell’abbandono e del maltrattamento degli animali si evidenzia nel suo gesto di interrompere i propri impegni per assicurare un futuro migliore a quel cucciolo. La vicenda ha commosso molti, dimostrando che anche nel mondo dello spettacolo ci sono persone con un cuore grande e una forte coscienza civile.